Φωτιά στο Λαύριο: Βελτιωμένη η εικόνα – Μάχη με διάσπαρτες εστίες

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:40 κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες.

Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Λαυρεωτικής με υδροφόρες. Παράλληλα εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 15:56, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 16.09 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα με κατεύθυνση προς λεωφόρο Λαυρίου.

«Η φωτιά σταμάτησε ακριβώς έξω από τα σπίτια»

«Η φωτιά σταμάτησε ακριβώς έξω από τα σπίτια, οι κάτοικοι τελικά δεν χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παρά το γεγονός ότι ήχησε το 112. Η φωτιά οριοθετήθηκε λίγο πριν απειλήσει τα πρώτα σπίτια, καθώς ευτυχώς την σταμάτησαν εκεί με τις ρίψεις τους τα εναέρια μέσα.

Η φωτιά πήγε στην κορυφή του λόφου και στη συνέχεια κατηφόρισε προς την Κερατέας - Λαυρίου και σε εκείνο το σημείο την πρόλαβαν» ανέφερε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς στην ΕΡΤ.