Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης ανάμεσα σε Λαύριο και Κερατέα.

«Η φωτιά σταμάτησε ακριβώς έξω από τα σπίτια, οι κάτοικοι τελικά δεν χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παρά το γεγονός ότι ήχησε το 112. Η φωτιά οριοθετήθηκε λίγο πριν απειλήσει τα πρώτα σπίτια, καθώς ευτυχώς την σταμάτησαν εκεί με τις ρίψεις τους τα εναέρια μέσα.

Η φωτιά πήγε στην κορυφή του λόφου και στη συνέχεια κατηφόρισε προς την Κερατέας - Λαυρίου και σε εκείνο το σημείο την πρόλαβαν» ανέφερε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς στην ΕΡΤ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:40 σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο. Στο σημείο συγκεντρώθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής: 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

Στην αεροπυρόσβεση συμμετείχαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρείχε ο δήμος Λαυρεωτικής με υδροφόρες.

Στις 15:56, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).