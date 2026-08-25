Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις Αρχές, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά τώρα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλοπήγαδο, του Δήμου Λαυρεωτικής στην Αττική.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 18 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:40.

Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο δήμος Λαυρεωτικής με υδροφόρες.

Στις 15:56, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Μαρίνα και #Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Λεωφόρο_Λαυρίου



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026