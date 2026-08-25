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Φωτιά τώρα στο Λαύριο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και εναέρια μέσα επιχειρούν για την κατάσβεση.

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φωτια λαυριο
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Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις Αρχές, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά τώρα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλοπήγαδο, του Δήμου Λαυρεωτικής στην Αττική.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, σήμερα 25 Αυγούστου  2026, περίπου στις 15:40.

Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

φωτια λαυριο
Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

 

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο δήμος Λαυρεωτικής με υδροφόρες.

Στις 15:56, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

 

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

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