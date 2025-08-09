Φωτιά στο Μαρκόπουλο: Εκκένωση παιδικής κατασκήνωσης στον Διόνυσο Κερατέας

Η Ζ΄ Παιδική Κατασκήνωση στον Διόνυσο Κερατέας εκκενώθηκε προληπτικά, λόγω εκδήλωσης φωτιάς στην περιοχή Μερέντα Μαρκοπούλου.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση, τα παιδιά μεταφέρθηκαν με λεωφορεία του Δήμου στο ΚΑΠΗ Κερατέας, όπου παραμένουν απόλυτα ασφαλή και υπό την επίβλεψη υπευθύνων.

Δείτε την ανάρτηση:

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης και η Πολιτική Προστασία του Δήμου εφάρμοσαν βήμα-βήμα τη διαδικασία που έχει οριστεί, διασφαλίζοντας την ήρεμη και ασφαλή μετακίνηση όλων των παιδιών.

Η αποτελεσματική εφαρμογή των πρωτοκόλλων οφείλεται και στις δύο πρόσφατες ασκήσεις εκκένωσης, οι οποίες βοήθησαν προσωπικό και παιδιά να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι.

Η φωτιά έχει κατασβεστεί και αναμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ώστε να ξεκινήσει η ασφαλής επιστροφή των παιδιών στην κατασκήνωση.»