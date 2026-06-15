Φωτιά στο Μενίδι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την πυρκαγιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Μεγάλη είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (15/06) σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της οδού Ιωνίας, στο Μενίδι, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με ισχυρές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις, με έξι οχήματα και 18 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνεχώς ενισχύονται με επιπλέον προσωπικό και μέσα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες σχεδόν ολόκληρο το κατάστημα. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε γειτονικά κτίρια.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Από την πυρκαγιά υψώνονται πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και έχουν καλύψει περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης και η σχετική έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού

Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας

Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.