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Φωτιά τώρα σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτου στο Μενίδι

Φωτιά ξέσπασε τώρα (15/6) σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτου στο Μενίδι. Οι πρώτες πληροφορίες.

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φωτιά στο Μενίδι
Φωτιά σε κατάστημα στο Μενίδι | SKAI@GLOMEX
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Φωτιά ξέσπασε τώρα (15/6) σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτου στο Μενίδι

Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για μεγάλη φωτιά, ενώ ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το κατάστημα έχει εύφλεκτα υλικά. 

Στο σημείο μεταβαίνουν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κάτοικοι της περιοχής δεν άκουσαν κάποια έκρηξη στο σημείο. 

Περισσότεροι πυροσβέστες αναμένεται να φτάσουν στο σημείο, και οι δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτηση της φωτιάς, όπως φαίνεται και από το βίντεο του Orange Press Agency. 

 

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