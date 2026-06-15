Φωτιά τώρα σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτου στο Μενίδι

Φωτιά ξέσπασε τώρα (15/6) σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτου στο Μενίδι.
Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για μεγάλη φωτιά, ενώ ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το κατάστημα έχει εύφλεκτα υλικά.
Στο σημείο μεταβαίνουν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κάτοικοι της περιοχής δεν άκουσαν κάποια έκρηξη στο σημείο.
Περισσότεροι πυροσβέστες αναμένεται να φτάσουν στο σημείο, και οι δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτηση της φωτιάς, όπως φαίνεται και από το βίντεο του Orange Press Agency.
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