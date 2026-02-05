Φωτιά στο Μεταξουργείο: Κλειστή η οδός Ελευσινίων - Εικόνες από το σημείο

Μενού

Κλειστή είναι η οδός Ελευσινίων στο Μεταξουργείο λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε ακατοίκητο κτίριο στον αριθμό 22, σύμφωνα με το Orange Press Agency.

Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ αστυνομικοί ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ωστόσο στο εσωτερικό υπάρχουν σκουπίδια και άλλα υλικά που δυσχεραίνουν την κατάσβεση.

Δείτε βίντεο με εικόνες από το σημείο:


 

