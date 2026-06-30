Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός

Δεύτερη σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις εντός οικίας στη δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λητή όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί η σορός ενός απανθρακωμένου άνδρα και είχε παραληφθεί γυναίκα με εγκαύματα από το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το απόγευμα της Τρίτης 30/6 μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή είχε γίνει γνωστό από τους κατοίκους ότι αγνοείται ένα ανήλικο παιδί 12 ετών, το οποίο φέρεται να είναι γιος του απανθρακωμένου άνδρα που βρέθηκε νωρίτερα και της εγκαυματία γυναίκας που έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι στο Δερβένι έφτασε έξω από τον οικισμό της Λητής ενώ η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν μεγάλη ώστε να την θέσει υπό έλεγχο καθώς τα πτητικά μέσα θα σταματήσουν τις πτήσεις μόλις πέσει το φως του ήλιου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 μμ. σε χαμηλή βλάστηση και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση, με αποτέλεσμα να ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο.

Στην περιοχή επιχείρησαν συνολικά 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ανάλογα με τις συνθήκες, 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Το πρώτο εστάλη στις 15:40, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λητής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής.

