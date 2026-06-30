Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, με νέο μήνυμα 112 να καλεί τους κατοίκους του οικισμού για εκκένωση, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική εντοπίστηκε μια καμένη σορός.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του νεκρού, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, μια γυναίκα υπέστη εγκαύματα, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά απειλεί τα πρώτα σπίτια.

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Eπιπλέον, μία γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ με εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο.

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Με νέο μήνυμα που εστάλη από το 112, καλούνται οι κάτοικοι της Λητής, να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λητής.

Όπως ενημερώνει το σώμα, μία μερικώς απανθρακωμένη σορός αγνώστων στοιχείων βρέθηκε εντός της δασικής έκτασης όπου καίει η φωτιά, με το άτομο πιθανώς να βρήκε τραγικό θάνατο από τις φλόγες.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Η νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Στις 14:30 σήμερα, 30 Ιουνίου 2026, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 15:40 που ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή και το δεύτερο στις 16:40 για απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Λητή προς το γήπεδο της ίδιας περιοχής.

Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή.

Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν μια γυναίκα με εγκαύματα από εξωτερικό χώρο οικίας, την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη απο σθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3.