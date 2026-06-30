Φωτιά τώρα στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης για τη φωτιά που ξέσπασε στις 14.30 σε περιοχή με χαμηλή βλάστησηστο Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ αυτή την ώρα πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.α

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή βρίσκονται 39 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ το έργο τους συνδράμουν εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύουν την επιχείρηση.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Φωτιά στο Δερβένι - Ήχησε το 112

Η υπηρεσία 112 ενεργοποιήθηκε πριν από λίγο για την πυρκαγιά στην περιοχή. Με το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας καλούνται οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Αυτή την ώρα επί τόπου επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς επίσης και εθελοντές. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν με ρίψεις νερού από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Επιπλέον το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στο σημείο προκειμένου να ερευνήσει τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.