Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο με το τσιγάρο

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή εκδήλωσης της φονικής φωτιάς στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε προς το δάσος της Λητής, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς και περίπου 700 στρέμματα καμένης γης.

Το υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, δίπλα στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Δερβένι με τη Λητή. Στο βίντεο διακρίνονται οχήματα να διέρχονται από το σημείο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται η πρώτη εστία φωτιάς, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων εξαπλώνεται ραγδαία προς τη δασική έκταση.

Στο μικροσκόπιο των αρχών το υλικό

Σύμφωνα με το ERTNews το βιντεοληπτικό υλικό έχει ήδη παραδοθεί στο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φωτιάς. Μεταξύ των σεναρίων που διερευνώνται είναι και το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο ή άλλο πυρακτωμένο αντικείμενο που ενδέχεται να εκτοξεύτηκε από διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Λητής, το βίντεο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαχθεί ακόμη ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση οδηγών τριών φορτηγών και δύο ΙΧ οχημάτων που πέρασαν από το σημείο λίγο πριν την εκδήλωση της φωτιάς, με τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία να αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Η επόμενη μέρα της τραγωδίας

Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις, καθώς η φωτιά έφτασε πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια της Λητής και, όπως σημειώνουν, η άμεση επέμβαση των εναέριων και επίγειων δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα.

«Ευτυχώς ήταν μέρα και επιχειρούσαν τα αεροσκάφη, αλλιώς δεν θα είχε μείνει τίποτα», αναφέρουν χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο ανθρώπινης αμέλειας.

Η φωτιά κατέκαψε περίπου 700 στρέμματα δασικής έκτασης και βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία, καθώς δύο άνθρωποι –ένας πατέρας και ο 12χρονος γιος του– έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν στις φλόγες. Οι κηδείες τους τελέστηκαν στο Νευροκόπι Δράμας.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το μήνυμα των συμμαθητών του 12χρονου, που έγραψαν στο προαύλιο της εκκλησίας: «Μάξιμε, ζεις. Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή. Θα μας λείψεις. Καλό παράδεισο.»

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται, με το βίντεο-ντοκουμέντο να θεωρείται κομβικό για τη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.