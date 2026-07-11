Φωτιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων

Μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Περιβολάκι προς τον Λαγκαδά εστάλη από το 112. Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Επί τόπου επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε αρδευτικό κανάλι σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό.
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