Μενού

Φωτιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων

Ήχησε ξανά το 112 για τη φωτιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά, ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Reader symbol
Newsroom
φωτιά αεροσκάφος
Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Περιβολάκι προς τον Λαγκαδά εστάλη από το 112. Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Επί τόπου επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε αρδευτικό κανάλι σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ