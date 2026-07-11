Φωτιά τώρα κοντά στο χωριό Περιβολάκι, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε επαγρύπνηση.

Η φωτιά, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:30 και καίει καλάμια σε αρδευτικό κανάλι.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Συνδράμει και ένα ελικόπτερο με ρίψεις νερού από αέρος.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά

Οι κάτοικοι στο Περιβολάκι έλαβαν μήνυμα από το 112, να είναι σε επαγρύπνηση, σε περίπτωση που χρειαστεί να εκκενώσουν.

Αναλυτικά, το μήνυμα έγραφε: «Πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περιβολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026