Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Μέτρα, στους δρόμους, λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στο Πόρτο Γερμενό, λαμβάνουν οι Αρχές, προχωρώντας σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Καλαμάκι Βοιωτίας και έχει φτάσει μέχρι το Πόρτο Γερμενό, ανακοινώθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα