Φωτιά στο Ψυχικό: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που έπαιζαν με κροτίδες - Χειροπέδες και στους γονείς

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την εκδήλωση φωτιάς, περί τις 18:50, σε υπαίθρια έκταση στο Ψυχικό, κοντά στο του Άλσος Βεΐκου.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής διερεύνησης, προέβησαν άμεσα σε αυτοψία του χώρου, συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων και λήψη καταθέσεων, με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό του σημείου έναρξης, του μηχανισμού πρόκλησης και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των μέχρι στιγμής προανακριτικών ευρημάτων προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής τριών ανηλίκων, οι οποίοι φέρονται να προέβησαν σε ρίψη κροτίδων, από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη της ξηρής φυτικής καύσιμης ύλης και, ακολούθως, εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Φωτιά στο Ψυχικό - Συνελήφθησαν οι ανήλικοι δράστες

Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκων.

Κατά την εξέτασή τους από τα ανακριτικά στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., οι ανήλικοι αποδέχθηκαν την εμπλοκή τους και περιέγραψαν τις ενέργειές τους που προηγήθηκαν της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, εξέφρασαν έντονη μεταμέλεια για την πράξη τους και τις συνέπειες που αυτή προκάλεσε, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς τους, ενώ ζήτησαν συγγνώμη για το περιστατικό. Η στάση τους αυτή καταγράφηκε στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και συνεκτιμάται με το σύνολο των λοιπών στοιχείων της έρευνας.