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Φωτιά στο Ρέθυμνο: Αναφορές για δύο νεκρούς από τα πύρινα μέτωπα - Απανωτά 112 για εκκενώσεις περιοχών

Δύο άνθρωποι, πιθανόν πυροσβέστες, φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από τα πύρινα μέτωπα από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στο Ρέθυμνο.

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Πυροσβέστης σε φωτιά
Πυροσβέστης σε φωτιά | Eurokinissi
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Δύο άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από τα πύρινα μέτωπα από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στο Ρέθυμνοσύμφωνα με το neakriti.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές του μέσου κάνουν λόγο για δύο νεκρούς, ηλικίας 27 και 23 ετών, από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επίσημη επιβεβαίωση.

Φωτιά στο Ρέθυμνο - 112 για ακόμα δύο περιοχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, ενώ εστάλησαν νέα μηνύματα του 112. 

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη» ανέφερε το μήνυμα.

Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Νέα Κρύα Βρύση

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, ενώ εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση των οικισμών Κρύας Βρύσης, Σακτούρια και Μέλαμπες.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνδράμοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

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