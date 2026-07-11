Φωτιά στο Σισμανόγλειο: «Δεν ήταν μόνο ένας ο νεκρός από την πυρκαγιά» λέει συγγενής θύματος

Για την ύπαρξη και δεύτερου θύματος μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο κάνει λόγο συγγενής ασθενούς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Σπύρος Γεράρδης, η ξαδέλφη του, η οποία νοσηλευόταν τις τελευταίες 40 ημέρες με πνευμονική ίνωση, κατέληξε σήμερα (11/07), υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της πτέρυγας, όταν για περίπου 10 έως 15 λεπτά παρέμεινε χωρίς υποστήριξη οξυγόνου.

«Σήμερα χάσαμε την ξαδέλφη μου, που ήταν το δεύτερο θύμα από την πυρκαγιά της Πέμπτης, έστω και έμμεσα. Τα 10-15 λεπτά της εκκένωσης χωρίς να είναι συνδεδεμένη με οξυγόνο επιδείνωσαν δραματικά την κατάστασή της. Το πρωί έπεσε σε κώμα και λίγο αργότερα πέθανε», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η οικογένεια δεν επιδιώκει κάποια νομική διεκδίκηση, επισημαίνοντας πως η ασθενής αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, όπως τονίζει, επιθυμεί να καταγραφεί ότι, κατά την άποψή του, «δεν ήταν μόνο ένας ο νεκρός από την πυρκαγιά».

Υπενθυμίζεται ότι μία 83χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η εκκένωση της κλινικής. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι προχώρησαν στη διασωλήνωσή της και επιχείρησαν να τη σώσουν, δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν.