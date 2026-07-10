Σισμανόγλειο: Ποινική δίωξη για εμπρησμό στον 75χρονο για τη φωτιά

Ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση, και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 75χρονο άντρα που προκάλεσε την παρά λίγο μοιραία φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, μεταδίδει ο ΣΚΑΙ.
Ο ηλικιωμένος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μάλιστα μεταμέλεια, για τον εμπρησμό στον θάλαμο του Παθολογικού όπου νοσηλευόταν και ο ίδιος.
Σισμανόγλειο - Αλλάζει «ρότα» ο 75χρονος
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στον εμπρησμό, αλλά τελικά ομολόγησε ότι αυτός έβαλε φωτιά στα υφάσματα της κλίνης του με αναπτήρα, τον οποίο κατείχε καθώς είναι καπνιστής.
Στη συνέχεια έφυγε από το νοσοκομείο και μετέβη στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου αναζητήθηκε και συνελήφθη, καθώς στην καταμέτρηση των ασθενών που έγινε μετά την πυρκαγιά ήταν απών.
Για το κίνητρο αναφέρει διάφορες δικαιολογίες και συγκεκριμένα πότε ότι αισθανόταν παραγκωνισμένος και δεν τον πρόσεχαν πότε, ότι είχε προβλήματα με το περιβάλλον του και άλλα παρόμοια.
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