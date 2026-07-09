Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί (9/7) στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ επιχειρούν ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Στιγμές τρόμου έζησαν οι ασθενείς της Α’ Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όταν ξέσπασε η φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας. Μία από τις ασθενείς που νοσηλευόταν στο δωμάτιο «6» περιέγραψε στην ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης.

Όπως ανέφερε, εκείνη την ώρα ήταν ήδη ξύπνια λόγω υψηλού πυρετού, όταν άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει πανικόβλητη ότι είχε ξεσπάσει φωτιά. «Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει “φωτιά”».

Φωτιά στο Σισμανόγλειο - Στιγμές τρόμου

Η ίδια περιέγραψε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διάδρομος είχε γεμίσει πυκνό καπνό, δυσκολεύοντας την ορατότητα και προκαλώντας πανικό στους νοσηλευόμενους.

«Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ασθενείς εγκατέλειψαν άρον-άρον τα δωμάτιά τους χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. «Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στον προαύλιο χώρο ήταν μόλις τέσσερις γυναίκες: η ίδια, η μητέρα της που τη συνόδευε, μία ηλικιωμένη ασθενής και η συγκάτοικός της.

Φωτιά στο Σισμανόγλειο - «Δεν μας βοήθησε κάποιος»

Όπως υποστήριξε, εκείνες οι ίδιες κινητοποιήθηκαν αμέσως, χωρίς να δεχθούν βοήθεια κατά την έξοδό τους. «Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για εικόνες πανικού, σημειώνοντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας αδυνατούσαν να μετακινηθούν μόνοι τους. Όπως είπε, οι ίδιοι οι ασθενείς φώναζαν «φωτιά» προσπαθώντας να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στους θαλάμους, ενώ κατευθύνονταν προς την έξοδο.

Παρά τον έντονο καπνό, η ίδια εξήγησε ότι κατάφεραν να διαφύγουν επειδή η φωτιά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και πρόλαβαν να κινηθούν πριν εξαπλωθεί ο καπνός στον διάδρομο. «Ήμασταν από τους πρώτους που βγήκαμε. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή», ανέφερε.

Αναφερόμενη στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είπε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, στο δωμάτιο το οποίο είναι το «10» νοσηλεύονταν τρία άτομα και πως η εστία φαίνεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. «Δεν γνωρίζουμε τον λόγο που ξεκίνησε η φωτιά», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ασθενείς, υπήρξαν ζημιές σε θαλάμους, ωστόσο όλοι οι νοσηλευόμενοι διασώθηκαν. «Μας είπαν ότι έχουν καεί δωμάτια, αλλά οι ασθενείς, δόξα τω Θεώ, έχουν σωθεί», κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για καπνούς που έβγαιναν από δωμάτιο της Πρώτης Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά ενώ όπως έγινε γνωστό το προσωπικό του νοσοκομείου εκκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές λόγω του καπνού. Ευτυχώς από τη φωτιά δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός και οι ασθενείς άρχισαν να επιστρέφουν στα δωμάτια τους.