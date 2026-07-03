Φωτιά στο Σπαθοβούνι: Ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν το μέτωπο - Ενίσχυση δυνάμεων και μήνυμα 112

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.
Συγκεκριμένα επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ έχει μεταβεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Φωτιά στο Σπαθοβούνι - Ήχησε το 112
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πριν από λίγο, στις 17.00 εστάλη ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στο Σπαθοβούνι Κορινθίας καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
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