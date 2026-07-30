Φωτιά στο θέατρο Μπάντμιντον: Πώς έφτασαν στα «ίχνη» των συλληφθέντων οι Αρχές

Τρία άτομα συνελήφθησαν από τις Αρχές την Τετάρτη 29/7 για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο πάρκο Γουδή, στον χώρο του πρώην Θεάτρου Μπάντμιντον.

Όπως μετέφερε η ΕΡΤ, η έρευνα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έδειξε ότι οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτιρίου καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών.

Πώς έφτασαν στα «ίχνη» τους τα στελέχη της ΔΑΕΕ

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ.

Τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους ήταν από κάμερες της περιοχής που είχαν καταγράψει τρία οχήματα να κινούνται ύποπτα και να αποχωρούν λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος συνέλεξαν, παράλληλα, μαρτυρίες που συνέδεσαν τα συγκεκριμένα οχήματα με τους συλληφθέντες.

Έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν τον χαλκό

Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα αποτέλεσαν τα ίχνη από καμένα καλώδια που εντοπίστηκαν στο σημείο όπου εκδηλώθηκαν οι πρώτες φλόγες. Σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δράστες έβαλαν φωτιά στα καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό από το εσωτερικό τους.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης, ένας από τους κατηγορούμενους οδηγούσε το βαν που είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας να αποχωρεί από την περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Σε βάρος και των τριών υπόπτων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.