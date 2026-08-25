Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων

Διεκόπη από τις 21:19 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος - 'Ανω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος - 'Ανω Λιόσια, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2301 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2303 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό της Κορίνθου.
Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Λίγο πριν τις 12 με νεότερη ανακοίνωση έγινε γνωστό πως σύντομα αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών κατόπιν της αποκατάστασης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Νέα Πέραμος - 'Ανω Λιόσια και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λουτρόπυργος - 'Ανω Λιόσια.
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