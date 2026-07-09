Φωτιά στον Ασπρόπυργο: «Ξέφραγο αμπέλι, θα θρηνήσουμε θύματα» - Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο

Σοβαρές καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και απουσία κρατικών ελέγχων στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου διατύπωσε ο Σταύρος Χρηστίδης από τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής, με αφορμή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (9/7).

Η φωτιά προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, ενώ τρεις νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, έχουν προκληθεί ζημιές σε τουλάχιστον δύο ακόμη επιχειρήσεις της περιοχής.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: «Θα θρηνήσουμε θύματα»

«Δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφραγο αμπέλι τους χώρους εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός πολύ μεγαλύτερου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική.

Όπως τόνισε στο Orange Press Agency, «εδώ πέρα υπάρχουν διυλιστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή και να θρηνήσουμε θύματα».

Ο ίδιος ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες και κάλεσε την κυβέρνηση, το υπουργείο και τους εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Ευχόμαστε αρχικά στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γρήγορη ανάρρωση και στις οικογένειές τους κουράγιο. Να πάρει τώρα ευθύνη το υπουργείο, η κυβέρνηση και οι εργοδότες, να μη θρηνήσουμε θύματα. Να ακυρωθούν όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα, τα σχέδια που υπάρχουν, που έχουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Να πηγαίνουμε στα σπίτια μας σώοι και αβλαβείς, όρθιοι», δήλωσε.

Συνέχισαν να λειτουργούν επιχειρήσεις παρά τη φωτιά

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η καταγγελία που έκανε σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων παρά την επικίνδυνη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί από τη φωτιά.

«Βλέπετε εδώ την περιοχή. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί; Να υπάρχουν μέτρα προστασίας; Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τη σβήσει», είπε, για να προσθέσει:

«Οι εργαζόμενοι, τώρα πήγαμε εμείς και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε γιατί οι εργοδότες θέλανε να συνεχίσουν να δουλεύουνε».

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Σε ερώτηση για την έκταση της πυρκαγιάς, ο κ. Χρηστίδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε το Εργατικό Κέντρο, η φωτιά δεν περιορίστηκε σε μία μόνο εγκατάσταση.

«Απ' όσο γνωρίζουμε δεν είναι μόνο μία επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά. Είναι και άλλες δύο - τρεις επιχειρήσεις», δήλωσε, ενώ υποστήριξε ότι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου έχουν καταγραφεί περίπου 460 πυρκαγιές τα τελευταία δύο χρόνια.