Από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής 11 άτομα σε νοσοκομεία της Αττικής. Συγκεκριμένα, έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο έχουν διασωληνωθεί.

Τρία νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα τέσσερα, που προσήλθαν μόνα τους, με αναπνευστικά προβλήματα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε επιχείρηση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Εξαιτίας της καύσης των υλικών, οι φλόγες πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα ένας πυκνός, μαύρος καπνός να είναι ορατός από χιλιόμετρα σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Φορές σε κοντινές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Στις 08:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής με οδηγίες αυτοπροστασίας.

​Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν με ενισχυμένες δυνάμεις, 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί και τέσσερα ειδικά οχήματα και συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η ΓΑΔΑ προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκολύνση της πρόσβασης των δυνάμεων.



Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Από τη φωτιά έχουν προκληθεί φθορές σε τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι όσο προχώρα το έργο της κατάσβεσης θα γίνει πιο ακριβής απολογισμός.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - 112 για απομάκρυνση

Μήνυμα του 112 απεστάλη σε χιλιάδες κατοίκους του λεκανοπεδίου πλησίον του Ασπρόπυργου, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο με ανταλλακτικά νωρίτερα σήμερα.

Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπροπύργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή οδού Μεγαρίδος-Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Άσπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Ασπροπύργου της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή οδού #Μεγαρίδος_Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς #Άσπρόπυργο μέσω οδού #Αγίου_Γεωργίου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 9, 2026