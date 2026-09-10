Φωτιά στον Αστακό: Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του Αστακού, της Αιτωλοακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Ενώ επιχειρούν 2 αεροσκάφοι.
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