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Φωτιά στον Αστακό: Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες.

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Πυροσβέστες | Eurokinissi
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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του Αστακού, της Αιτωλοακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και  7 οχήματα. Ενώ επιχειρούν  2 αεροσκάφοι.

 

 

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