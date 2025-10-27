Φωτιά τώρα στον Πύργο των Αθηνών: Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά τώρα που εκδηλώθηκε στον Πύργο των Αθηνών στην περιοχή των Αμπελοκήπων, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Δημοσιεύματα μιλούν για καπνό που εκλύεται από την είσοδο του κτιρίου, χωρίς να είναι γνωστό ακόμα πως προκλήθηκε η φωτιά.