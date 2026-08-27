Μενού

Φωτιά στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη – Βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή η αιτία

Φωτιά προκλήθηκε, πιθανότατα από βραχυκύκλωμα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/08) στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη.

Reader symbol
Newsroom
Τεχνόπολη, Γκάζι
Τεχνόπολη, Γκάζι | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά προκλήθηκε, πιθανότατα από βραχυκύκλωμα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/08) στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε από μετασχηματιστή ο οποίος ενδεχομένως να εξερράγη λόγω κάποιας βλάβης. Η φωτιά δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τρία πυροσβεστικά με εννέα πυροσβέστες και στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ένα ακόμα όχημα. Έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στο κτήριο, προκειμένου να μην επεκταθούν τα όποια προβλήματα.

Διαβάστε ακόμα: Πυρκαγιές: «Κλείδωσε» η κρατική αρωγή για 7 περιοχές – Ποιοι δικαιούνται έως 1.000 ευρώ ανά τ.μ.

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες, στο ίδιο κτήριο, υπήρξε και άλλο σχετικό πρόβλημα, που ξεκίνησε και πάλι από ηλεκτρολογική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ