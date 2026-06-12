Φωτιά στους Παξούς: Σύλληψη πλοιάρχου μετά το συμβάν με τα δύο ιστιοφόρα

Στη σύλληψη του 30χρονου κυβερνήτη επιβατηγού - τουριστικού σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο ιστιοφόρα στους Παξούς, με αποτέλεσμα τη βύθισή τους και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του παλαιού υδατοδρομίου Παξών. Σύμφωνα με το Λιμενικό, το πρώτο σκάφος κατέπλευσε φλεγόμενο, ενώ οι 18 επιβάτες, υπήκοοι ΗΠΑ, και τα μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν έγκαιρα και χωρίς τραυματισμούς.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε δεύτερο γειτονικό τουριστικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν μόνο τα τέσσερα μέλη του πληρώματός του, ένας Έλληνας και τρεις υπήκοοι Αιγύπτου, οι οποίοι επίσης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, κατά το ΑΜΠΕ.

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Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ιδιωτικά σκάφη και το ρυμουλκό «Ιωάννης», ενώ από ξηράς συνέδραμαν πυροσβεστικά οχήματα, στελέχη του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Δήμου Παξών, εθελοντές πυρασφάλειας και ιδιώτες.

Παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης, και τα δύο σκάφη βυθίστηκαν, ενώ ζημιές υπέστησαν και παρακείμενα σκάφη.

Παράλληλα, προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν άμεσα αντιρρυπαντικά μέσα, μέσω πόντισης πλωτών φραγμάτων και τοποθέτησης απορροφητικών υλικών.