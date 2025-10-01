Μενού

Φωτιά τώρα ανάμεσα σε Αρχίπολη και Ελεούσα Ρόδου: Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στο μέτωπο

Φωτιά τώρα σε δασική περιοχή ανάμεσα στα χωριά Αρχίπολη και Ελεούσα στη Ρόδο.

Πυροσβέστης στη φωτιά της Αχαΐας
Πυροσβέστης στη φωτιά της Αχαΐας | Eurokinissi
Φωτιά τώρα ξέσπασε σε δασική και θαμνώδη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Αρχίπολη και Ελεούσα στη Ρόδο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και εθελοντών.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή τη στιγμή 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ δεκάδες εθελοντές προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, που εξακολουθεί να εξαπλώνεται λόγω του δύσβατου της περιοχής και των ανέμων.

Η φωτιά είναι ορατή από το χωριό της Ελεούσας και βρίσκεται κοντά σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για διακοπές στην επικοινωνία.

ΕΛΛΑΔΑ