Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελαιοχώρι, στην Καβάλα, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Περίπου μία ώρα αργότερα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο στην περιοχή.
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