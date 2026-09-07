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Φωτιά τώρα το Ελαιοχώρι Καβάλας: Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Φωτιά εκδηλώθηκε στο Ελαιοχώρι Καβάλας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, ενώ ρίψεις έγιναν από αεροσκάφη και ελικόπτερα.

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Κατάσβεση φωτιάς
Κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελαιοχώρι, στην Καβάλα, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Περίπου μία ώρα αργότερα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο στην περιοχή.

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