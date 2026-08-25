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Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στην Καβάλα: Οι φλόγες ξεκίνησαν από όχημα

Δύο συλλήψεις για την φωτιά από όχημα που επεκτάθηκε σε δασική έκταση στην Καβάλα, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις.

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Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Eurokinissi
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Στη σύλληψη δύο υπηκόων Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας του Πυροσβεστικού Σώματος για την φωτιά που εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 25 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 738 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.205.645,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 313 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 279 (89,14%) είναι από αμέλεια και οι 34 (10,86%) από πρόθεση.

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