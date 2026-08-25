Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στην Καβάλα: Οι φλόγες ξεκίνησαν από όχημα

Στη σύλληψη δύο υπηκόων Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας του Πυροσβεστικού Σώματος για την φωτιά που εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις.
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 25 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 738 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.205.645,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 313 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 279 (89,14%) είναι από αμέλεια και οι 34 (10,86%) από πρόθεση.
- Πέθανε η Ντόλι Πάρτον: Η «βασίλισσα της κάντρι» που έγινε μία από τις πιο αγαπητές γυναίκες της Αμερικής
- Μίνα Καραμήτρου: «Τα έψαλε» στον νέο συμπαρουσιαστή της - «Με έστησε μισή ώρα»
- «Ανεμώνα»: Η ιστορία πίσω από το ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Κόκοτα που παραλίγο να μην ακούγαμε
- Το ξέσπασμα του Νίκου Στραβελάκη για τον Αντώνη Πανούτσο: «Ντρέπομαι για αυτά που διαβάζω»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.