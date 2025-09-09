Φωτιά τώρα σε υπαίθριο χώρο επιχείρηση στη Βιομηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Βελεστίνου, στη Μαγνησία, έχει κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, την ώρα που το 112 έστειλε μήνυμα για επικίνδυνους καπνούς.

Όσον αφορά την κινητοποίηση, επιχειρούν μέχρι στιγμής 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το 112 να ζητά από τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2025

«Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το σχετικό μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. #Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 9, 2025