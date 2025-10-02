Φωτιά τώρα και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στην Κρήτη, μετά από πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι (2/10) στην περιοχή των Μαλάδων, στο Ηράκλειο.
Η φωτιά καίει σε καλαμιά μέσα σε ποτάμι στον «Δρακουλιάρη» με την κινητοποίηση να είναι έντονη για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Η Πυροσβεστική έχει σπεύσει με τέσσερα οχήματα και το απαραίτητο προσωπικό, όπου αυτή την ώρα δίνεται μάχη για να περιοριστούν οι φλόγες στο σημείο όπου πνέουν και ισχυροί άνεμοι.
Να σημειωθεί πως οι άνεμοι είναι ορατοί σε πολλά σημεία του Ηρακλείου. Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Παράλληλα ήχησε το 112.
Με πληροφορίες από neakriti.gr
