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Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στη Χίο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Χίο. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Ελικόπτερο Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο Πυροσβεστικής σβήνει φωτιά | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς εκδηλώθηκε φωτιά τώρα, στην περιοχή Βίκι Χίου

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. 

 

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