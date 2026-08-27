Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς εκδηλώθηκε φωτιά τώρα, στην περιοχή Βίκι Χίου.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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