Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Καρπενήσι – Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Συνεργός σήμανε αργά τη νύχτα της Δευτέρας καθώς φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξυλο στο Καρπενήσι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα 41 αγροτοδασικές πυργκαγιές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι 38 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.