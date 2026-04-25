Φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στο Μεταξουργείο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, φωτιά που ξέσπασε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην οδό Σωνιέρου, στο Μεταξουργείο.
Λόγω των πυκνών καπνών είχαν εγκλωβιστεί στο κτίριο κάποιοι ένοικοι, οι οποίοι αρχικά βγήκαν στην ταράτσα. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο, το οποίο ωστόσο δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει καθώς τα άτομα είχαν εξέλθει με ασφάλεια από το κτίριο.
Στο σημείο έχει σπεύσει και ασθενοφόρο καθώς υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον ένα άτομο -ένοικος αλλού διαμερίσματος- με αναπνευστικά προβλήματα.
Η ΕΛΑΣ έχει διακόψει την κυκλοφορία στη Σωνιέρου από το ύψος της Μαιζώνος.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.