Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην περιοχή των Άνω Πατησίων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους στον χώρο.
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