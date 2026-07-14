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Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια

Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου. Οι πληροφορίες από το σημείο.

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Φωτιά σε διαμέρισμα
Φωτιά σε διαμέρισμα | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην περιοχή των Άνω Πατησίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους στον χώρο. 


 

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