Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην περιοχή των Άνω Πατησίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους στον χώρο.



