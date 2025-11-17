Φωτιά τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη σε διαμέρισμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πυλαίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε διαμέρισμα σε περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο.

Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί και από την περιφερειακή οδό ενώ το διαμέρισμα βρίσκεται στον τρίτο όροφο και δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για άτομα εντός του διαμερίσματος.