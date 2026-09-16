Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Βραΐλα στο ύψος της συμβολή της με την Αλεξάνδρας λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου.

Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα, ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν τρία άτομα. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών οι φλόγες δεν πήραν διαστάσεις. Στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.