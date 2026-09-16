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Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Αλεξάνδρας: Έκλεισε ο δρόμος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Διεκόπη η κυκλοφορία.

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Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αλεξάνδρας
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αλεξάνδρας | Orange Press Agency
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Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Βραΐλα στο ύψος της συμβολή της με την Αλεξάνδρας λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου.

Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα, ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν τρία άτομα. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών οι φλόγες δεν πήραν διαστάσεις. Στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

 

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