Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Κυψέλη.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Πυθίας , με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν έρευνα στους χώρους του διαμερίσματος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα στο διαμέρισμα. Η έρευνα των πυροσβεστών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν βρίσκεται κάποιος άνθρωπος εντός του χώρου.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Κυψέλης. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Πυθίας, από το ύψος της οδού Πυθώνος, καθώς και στην οδό Αίγλης, από το ύψος της οδού Βελβένδου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο σημείο.