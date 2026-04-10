Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Πάτρα - Πληροφορίες για εγκλωβισμένη γυναίκα

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Πάτρα σήμερα (10/4). Πληροφορίες κάνουν λόγο για μια εγκλωβισμένη γυναίκα.

Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Intime
Ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην περιοχή της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, απεγκλωβίστηκαν αρκετοί κάτοικοι αλλά εγκλωβισμένη παραμένει μια ηλικιωμένη γυναίκα. 

Όπως μεταφέρει το pelop.gr, φλόγες και πυκνοί καπνοί βγαίνουν από το παράθυρο του διαμερίσματος, με κατοίκους της γειτονιάς να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Στο σημείο, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού έσπευσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.   

Παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί εκκένωση της πολυκατοικίας, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν το σημείο.

 

