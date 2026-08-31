Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου και συγκεκριμένα στην οδό Εκαταίου.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένους.
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