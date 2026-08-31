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Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Επιχείρηση της Πυροσβεστικής | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου και συγκεκριμένα στην οδό Εκαταίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένους.
 

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