Φωτιά που έχει ξεσπάσει, για άγνωστη αιτία, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Γκύζη, έχει κινητοποιήσει την πυροσβεστική, που έχει σπεύσει για την κατάσβεση.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες που έφτασαν με 8 οχήματα στην οδό Κάλβου, όπου σημειώθηκε η πυρκαγιά, απομακρύνοντας ενοίκους και ερευνώντας ια τυχόν εγκλωβισμένους.
Προς ώρας δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες ή θύματα, ενώ αναφέρεται πως δεν υπήρχαν άτομα εντός του διαμερίσματος τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.