Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Πέμπτης 20 Αυγούστου, καθώς φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Μελενίκου 35, πάνω από τη Ροτόντα.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, η οποία επιχειρεί στο εσωτερικό του κτιρίου για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Οι φλόγες είναι ορατές, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης.

Το κτίριο βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και δίπλα σε πολυκατοικίες, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς, ώστε να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε περίπου στις 03:45. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια ενώ στο παρελθόν έχουν σημειωθεί και άλλα ανάλογα περιστατικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν την ώρα που ξέσπασε η φωτιά βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα στο κτίριο. Ο έλεγχος θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν την προσπάθεια για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να αναφέρουν ότι η φωτιά φαίνεται να περιορίζεται.