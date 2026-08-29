Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη είναι φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, σε τετραόροφο εγκαταλελειμμένο κτήριο, που βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εντοπίζεται στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτηρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία έχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη.