Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη είναι φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, σε τετραόροφο εγκαταλελειμμένο κτήριο, που βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εντοπίζεται στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτηρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία έχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη.
- Ο σιδηρουργός που έγινε σφαγέας: Η τρομακτική ζωή του Ράτκο Μλάντιτς
- Ο πρώτος νεκρός Έλληνας αεροπόρος: Ο Αλέξανδρος Καραμανλάκης και οι οιωνοί που αγνόησε
- Ramayana: Μυθικά τέρατα, σπέσιαλ εφέ και παντοδύναμοι θεοί - Η απάντηση της Ινδίας στην «Οδύσσεια»
- 4 εκρηκτικές σταρ του Baywatch που έχουν ανοίξει OnlyFans
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.