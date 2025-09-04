Ξέσπασε φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Στην περιοχή εστάλη και μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους για επικίνδυνους καπνούς. Παράλληλα, τους καλεί μα παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
