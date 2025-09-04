Ξέσπασε φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Στην περιοχή εστάλη και μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους για επικίνδυνους καπνούς. Παράλληλα, τους καλεί μα παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Fire in olive oil mill in the area #Ormilia of the regional unit of #Chalkidiki



‼️ Dangerous smoke



‼️ Saty indoors, close doors and windows and follow the instructions of the Authorities



