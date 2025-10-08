Φωτιά τώρα σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στην Κρήτη: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στην Κρήτη, στην περιοχή του Λέντα πιο συγκεκριμένα, έχει προκαλέσει τη μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει ξεσπάσει σε ενοικιαζόμενες κατοικίες και σε ταβέρνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεση.

Με πληροφορίες από neakriti.gr