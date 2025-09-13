Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στην Κηφισιά

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (13/9/2025) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο στην περιοχή της Κηφισιάς.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 10 οχήματα και 30 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην προσπάθεια συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες.

Η φωτιά, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν απειλεί κατοικημένες περιοχές ή παρακείμενες επιχειρήσεις. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αιγίδων, από το ύψος της οδού Σένεκα, και η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.