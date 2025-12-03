Φωτιά τώρα ξέσπασε σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο, με την πυροσβεστική να κινητοποίείται άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επιχείρηση.
Όπως ενημερώνει το Σώμα, η φωτιά ξεκίνησε από ενδεχομένως ανεπαρκώς συντηρημένη καμινάδα της επιχείρησης προτού εξαπλωθεί. Αυτή τη στιγμή έχουν σπεύσει για την κατάσβεση 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
- Eurovision: Αυτός είναι ο τραγουδιστής του ελληνικού τελικού που καταδικάστηκε για βιασμό τουρίστριας στη Ρόδο
- Το AI μοντέλο που μοιάζει τόσο αληθινό: «Θα ορκιζόσουν πως το έχεις ξανασυναντήσει!»
- Ο Μπέος «άναψε»... το δέντρο: Ομοφοβική επίθεση και ειρωνεία στον Σωτήρη Πολύζο
- Άφωνος ο Λιάγκας με τα «γαλλικά» του Νίκου Αποστολόπουλου: «Πηδ... σαν που...»
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.