Φωτιά τώρα ξέσπασε σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο, με την πυροσβεστική να κινητοποίείται άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επιχείρηση.

Όπως ενημερώνει το Σώμα, η φωτιά ξεκίνησε από ενδεχομένως ανεπαρκώς συντηρημένη καμινάδα της επιχείρησης προτού εξαπλωθεί. Αυτή τη στιγμή έχουν σπεύσει για την κατάσβεση 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.