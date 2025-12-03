Μενού

Φωτιά τώρα σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο: Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο, με την πυροσβεστική να κινητοποίείται άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επιχείρηση.

Όπως ενημερώνει το Σώμα, η φωτιά ξεκίνησε από ενδεχομένως ανεπαρκώς συντηρημένη καμινάδα της επιχείρησης προτού εξαπλωθεί. Αυτή τη στιγμή έχουν σπεύσει για την κατάσβεση 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.

