Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: «Έχει 17 φόνους στην πλάτη του και μάλλον δεν του καίγεται καρφί»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, προχώρησε σε σχολιασμό της επιστροφής του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στη φυλακή, ύστερα από την απόφαση αναίρεσης της αποφυλάκισής του.

Μιλώντας στο Action24, ο υπουργός στάθηκε στη σημασία της απόφασης του Αρείου Πάγου για την επιστροφή Γιωτόπουλου στον Κορυδαλλού, απ΄όπου είχε αποφυλακιστεί πριν από περίπου έναν μήνα, έχοντας εκτίσει 24 χρόνια φυλάκισης.

«Το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα, που νομίζω ότι το Εφετείο το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη η οποία καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκτιση της ποινής, το Εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη, που ήταν επιεικέστερη, ενώ ο Άρειος Πάγος είπε ότι αφορά ρύθμιση μίας άλλης κατάστασης, που δεν συνδέεται με το παρελθόν. Άρα, είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκτιση των 25 χρόνων» επεσήμανε ο κ. Φλωρίδης.

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Το δεύτερο στοιχείο στο οποίο στάθηκε είναι πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος «δεν έχει δείξει, στοιχειωδώς, μεταμέλεια» για τις πράξεις του.

«Ο Άρειος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το αν έχει ο καταδικασθείς έχει, στοιχειωδώς, δείξει μεταμέλεια. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια (…) μάλλον δεν του καίγεται καρφί» δήλωσε, ειδικότερα.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε πως «όταν ζητάς να βγεις πριν από το ανώτατο όριο έκτισης με όρους, για να γίνει δεκτό, πρέπει να έχει δείξει μια συμπεριφορά ότι κάτι έχεις συναισθανθεί».

Σχετικά με την ηλικία του Γιωτόπουλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε πως «εγώ δεν θα γίνω δικαστής», αλλά στάθηκε στο ότι μιλάμε για ένα άτομο καταδικασμένο για 17 φόνους. «Δεν θέλω να γίνω δικαστής, αλλά αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του».